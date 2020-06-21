Уральский космонавт рассказал об организации сна в условиях невесомости на МКС

Иван рассказывал, что у космонавтов есть специальные спальные мешки, которые привязываются к стене в каюте. Внутри находятся стропы, к которым они привязывают себя. Есть отверстия для рук. Внизу — клапан для вентиляции ног, а также капюшон. Такой сон Иван сравнивает со сном в одноместной палатке, только без затекания отдельных частей тела.