Уральский космонавт рассказал об организации сна в условиях невесомости на МКС
Сегодня, 19:17ОбществоФото: личная страница в Insatagram Ивана Вагнера
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Уральский космонавт Иван Вагнер ответил своим подписчикам в Instagram на самый популярный вопрос о том, как космонавты спят в условиях невесомости.
Иван рассказывал, что у космонавтов есть специальные спальные мешки, которые привязываются к стене в каюте. Внутри находятся стропы, к которым они привязывают себя. Есть отверстия для рук. Внизу — клапан для вентиляции ног, а также капюшон. Такой сон Иван сравнивает со сном в одноместной палатке, только без затекания отдельных частей тела.
На ночь космонавты одевают наушники с активным шумоподавлением. Это необходимо для того, чтобы слуховой аппарат отдыхал от постоянного шума вентиляторов.
Ранее Иван неоднократно публиковал снимки Урала с борта МКС. Космонавт рассказал, что на съемку земных объектов бывает меньше минуты — время, в которое объект находится в зоне видимости.
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