В Екатеринбурге в школах начнут выдавать справки о состоянии здоровья

Эти данные были подтверждены в мэрии Екатеринбурга. Новое правило начнет действовать с 17 сентября.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусом и распространением ОРВИ в школах теперь требуют справки, даже если ребенок пропустил пару дней по семейным обстоятельствам. В результате возле поликлиник выстроились очереди.
Планируется, что такой подход позволит решить ситуацию и разгрузить поликлиники.
Ранее екатеринбуржцы пожаловались на очереди в поликлиниках. Они рассказывали, что им приходится стоять по три часа.