В Екатеринбурге в школах начнут выдавать справки о состоянии здоровья

В Екатеринбурге в школах начнут выдавать справки о состоянии здоровья

Сегодня, 13:49ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге с целью уменьшения очередей в детских поликлиниках было решено выдавать справки о состоянии здоровья прямо в школах, сообщает E1.

Эти данные были подтверждены в мэрии Екатеринбурга. Новое правило начнет действовать с 17 сентября.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусом и распространением ОРВИ в школах теперь требуют справки, даже если ребенок пропустил пару дней по семейным обстоятельствам. В результате возле поликлиник выстроились очереди.

Планируется, что такой подход позволит решить ситуацию и разгрузить поликлиники.

Ранее екатеринбуржцы пожаловались на очереди в поликлиниках. Они рассказывали, что им приходится стоять по три часа.

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