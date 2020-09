В Екатеринбурге в школах начнут выдавать справки о состоянии здоровья

В Екатеринбурге с целью уменьшения очередей в детских поликлиниках было решено выдавать справки о состоянии здоровья прямо в школах, сообщает E1.

Эти данные были подтверждены в мэрии Екатеринбурга. Новое правило начнет действовать с 17 сентября. Из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусом и распространением ОРВИ в школах теперь требуют справки, даже если ребенок пропустил пару дней по семейным обстоятельствам. В результате возле поликлиник выстроились очереди. Планируется, что такой подход позволит решить ситуацию и разгрузить поликлиники. Ранее екатеринбуржцы пожаловались на очереди в поликлиниках. Они рассказывали, что им приходится стоять по три часа. В горздраве Екатеринбурга назвали трехчасовые очереди у детских поликлиник нормой

