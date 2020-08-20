На Урале признали законным отказ в выплате «коронавирусных» премий водителям скорых

На Урале признали законным отказ в выплате «коронавирусных» премий водителям скорых

Сегодня, 18:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге прокуратура назвала законным отказ в выплате федеральных доплат за работу с коронавирусом водителям ООО «Феникс-Логистика», которые работают в городской скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

Он опубликовал письмо, в котором сказано, что МБУ «Станция скорой медицинской помощи» Екатеринбурга зафиксировало, что в апреле 2020 года четыре водителя ООО «Феникс-Логистик» работали в бригадах, которые выезжали к пациентам с подозрением на коронавирус. Они получили выплаты.

В мае выплаты не были произведены, так как Станция скорой помощи не сообщала о работе водителей в соответствующих бригадах № 6, 7 и 15.

При этом к депутату обратились водители станций № 4 и 5, которые утверждают, что занимались перевозкой пациентов с подозрением на инфекцию.

По его словам, он намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, компания ООО «Феникс-Логистика» из Перми начала обслуживать своими автомобилями скорой помощи три подстанции Екатеринбурга с 1 февраля этого года. В мае водители компании обратились к Альшевских из-за того, что им не выплачивают премий за работу с коронавирусом. После этого было решено выплатить водителям региональные премии.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
премияЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы