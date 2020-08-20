На Урале признали законным отказ в выплате «коронавирусных» премий водителям скорых

Напомним, компания ООО «Феникс-Логистика» из Перми начала обслуживать своими автомобилями скорой помощи три подстанции Екатеринбурга с 1 февраля этого года. В мае водители компании обратились к Альшевских из-за того, что им не выплачивают премий за работу с коронавирусом. После этого было решено выплатить водителям региональные премии.