Врачи Нижнего Тагила пожаловались Куйвашеву на отсутствие доплат за работу с COVID-19
В Нижнем Тагиле сотрудники операционного отделения ГБУЗ СО № 1 пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на его странице в Instagram на отсутствие доплат за работу с коронавирусом.
По их словам, стационар был перепрофилирован для работы с коронавирусными больными, а также пневмониями и ОРВИ. Медработники операционного отделения также работают с пациентами, имеющими подтвержденный диагноз — делают им перевязки или дренирование плевральной полости. Однако им было отказано в доплатах, так как они являются вспомогательным отделением.
По информации, которую предоставляет мне Минздрав, ваше отделение было перепрофилировано для борьбы с COVID-19 и помощи пациентам с пневмониям в июне. Поэтому весной оснований для начисления доплат по 484-му постановлению не было. Сейчас администрация больницы формирует заявку за предыдущий месяц, как только все документы будут подготовлены, деньги перечислят, написал губернатор.
Напомним, ранее стало известно, что свердловские медики получат в общей сложности более 79 миллионов рублей компенсации за неиспользованный отпуск, от которого им пришлось отказаться из-за коронавируса.