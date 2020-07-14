Врачи Нижнего Тагила пожаловались Куйвашеву на отсутствие доплат за работу с COVID-19

По их словам, стационар был перепрофилирован для работы с коронавирусными больными, а также пневмониями и ОРВИ. Медработники операционного отделения также работают с пациентами, имеющими подтвержденный диагноз — делают им перевязки или дренирование плевральной полости. Однако им было отказано в доплатах, так как они являются вспомогательным отделением.

По информации, которую предоставляет мне Минздрав, ваше отделение было перепрофилировано для борьбы с COVID-19 и помощи пациентам с пневмониям в июне. Поэтому весной оснований для начисления доплат по 484-му постановлению не было. Сейчас администрация больницы формирует заявку за предыдущий месяц, как только все документы будут подготовлены, деньги перечислят, написал губернатор.