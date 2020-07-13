«Еще на неделю»: Куйвашев снова продлил режим самоизоляции в Свердловской области
Сегодня, 14:03Здоровье и экологияФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз продлил режим ограничений, введенных из-за коронавируса. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу.
Сюжеты: Коронавирус
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Указ о продлении ограничений
Фото: Портал официальной правовой информации
Напомним, ранее режим самоизоляции был продлен до 13 июля. Однако в течение недели в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев коронавируса. В общей сложности число заболевших инфекцией превысило 16 тысяч человек.
Еще на неделю — до 20 июля — продлил действие указа об ограничительных мерах в Свердловской области, введенных в связи с пандемией коронавируса. Система здравоохранения в регионе работает стабильно, но эпидемиологическая ситуация по-прежнему не дает возможности снять все ограничения, написал губернатор на своей странице в Instagram.
При этом, все ограничения, что были сняты ранее, не будут введены снова. Также разрешается работать магазинам с отдельным входом, летним кафе и верандам, а также фитнес-центрам.
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