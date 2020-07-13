«Еще на неделю»: Куйвашев снова продлил режим самоизоляции в Свердловской области

Указ о продлении ограничений Фото: Портал официальной правовой информации

Напомним, ранее режим самоизоляции был продлен до 13 июля. Однако в течение недели в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев коронавируса. В общей сложности число заболевших инфекцией превысило 16 тысяч человек.

Еще на неделю — до 20 июля — продлил действие указа об ограничительных мерах в Свердловской области, введенных в связи с пандемией коронавируса. Система здравоохранения в регионе работает стабильно, но эпидемиологическая ситуация по-прежнему не дает возможности снять все ограничения, написал губернатор на своей странице в Instagram.