Тагильских актеров посадили на горные велосипеды. Кто и за что? (ФОТО)

Впервые творческие состязания актеров трех тагильских театров состоялись в 2007 году и стали одним из самых популярных культурных событий не только города, но и области. А в нынешнем году «апАРТе» пройдет уже в пятый раз. За авторство идеи и проведение конкурса «апАРТе» заслуженный артист РФ Игорь Булыгин был награжден специальным призом главного театрального фестиваля области «Браво». Этот конкурс восхищал многие театры области. В 2013 году, кстати, он вышел за пределы Нижнего Тагила – в пятом по счету «апАРТе» вместе с артистами Нижнетагильского драматического театра и Нижнетагильского театра кукол будут участвовать молодые актеры из Серова и Ирбита.

По запланированному сценарию конкурсантам предстояло преодолеть трассу на картингах. Но в день Покрова Пресвятой Богородицы гора оказалась покрытой слоем осеннего снега толщиной в 10 сантиметров. И картинги были бессильны. Было решено совершить конкурсный круг на… маунтинбайках.

Фотографии с официального сайта города

Секундомер главного судьи заездов художественного руководителя театра заслуженного артиста РФ Игоря Булыгина определил, что в велогонке по снегу победил актер Нижнетагильского драматического театра Алексей Портнов, преодолевший трассу ровно за 1 минуту. Победитель единственный получил право выбрать себе номер, под которым он будет участвовать в «апАРТе», и назвал свою любимую цифру – 7, сообщает официальный сайт города.

Все остальные актеры также вытянули свои номера, которые определили, в какой последовательности они будут выходить на сцену. Добавим, что всего в этом году участие в конкурсе примут 16 молодых актеров, в том числе представители Ирбитского драматического театра имени А.Островского и Серовского театра драмы имени А.Чехова. Конкурс состоится 11 ноября на сцене драматического театра Нижнего Тагила.

Фотографии с официального сайта города