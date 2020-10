ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб от участников акций протеста в Екатеринбурге

ЕСПЧ начал рассмотрение 13 жалоб от участников акций протеста в Екатеринбурге, пишет Znak.

Речь идет о митингах весной 2019 года у Драмтеатра в Екатеринбурге. По информации из Telegram-каналов, Европейский суд по правам человека усмотрел нарушения в действиях российских правоохранительных структур. А именно, статьи 5 (Право на свободу передвижения), статьи 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 11 (Право на свободу собраний). Обращения в ЕСПЧ связанны с административными делами по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение правил проведения митингов). Напомним, протесты у театра Драмы начались в Екатеринбурге из-за появившейся информации о том, что на месте сквера собираются построить храм. Зона предполагаемого строительства была огорожена, но в этот же день противники начали собираться у его стен. В результате был создан общественный резонанс и от строительства отказались. В Екатеринбурге строительство Храма-на-Драме откладывается на неопределённый срок

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter