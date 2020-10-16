ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб от участников акций протеста в Екатеринбурге

Напомним, протесты у театра Драмы начались в Екатеринбурге из-за появившейся информации о том, что на месте сквера собираются построить храм. Зона предполагаемого строительства была огорожена, но в этот же день противники начали собираться у его стен. В результате был создан общественный резонанс и от строительства отказались.