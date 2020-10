Стали известны условия выхода свердловских школьников на дистант

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сообщил, что школы региона могут быть переведены на дистанционное обучение в случае увеличения количества заболевших COVID-19 учеников, сообщает URA.RU.

Министр уточнил, что это произойдет после согласования с федеральным руководством. Главное условие — согласование с министерством просвещения и правительством РФ,уточнил Биктуганов. Он рассказал, что школа может самостоятельно принять решение в отношении отдельного класса или всех учеников о выведении на дистант или вводе карантина в случае выявления COVID-19 у школьников или персонала. При этом необходимо учитывать мнение Роспотребнадзора. Сейчас в Свердловской области на карантин выведено 462 класса в школах области, Биктуганов назвал ситуацию стабильной. По его словам, в детских садах обстановка «непростая, но под контролем». Напомним, в Свердловской области с начала пандемии на сегодняшний день выявлено 32 193 человека, заболевших коронавирусом. Количество заболевших COVID-19 в Свердловской области превысило 32 тысячи человек

