Стали известны условия выхода свердловских школьников на дистант

Министр уточнил, что это произойдет после согласования с федеральным руководством.
Главное условие — согласование с министерством просвещения и правительством РФ,уточнил Биктуганов.
Он рассказал, что школа может самостоятельно принять решение в отношении отдельного класса или всех учеников о выведении на дистант или вводе карантина в случае выявления COVID-19 у школьников или персонала. При этом необходимо учитывать мнение Роспотребнадзора.
Сейчас в Свердловской области на карантин выведено 462 класса в школах области, Биктуганов назвал ситуацию стабильной. По его словам, в детских садах обстановка «непростая, но под контролем».
Напомним, в Свердловской области с начала пандемии на сегодняшний день выявлено 32 193 человека, заболевших коронавирусом.