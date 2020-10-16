Стали известны условия выхода свердловских школьников на дистант

Стали известны условия выхода свердловских школьников на дистант

Сегодня, 13:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сообщил, что школы региона могут быть переведены на дистанционное обучение в случае увеличения количества заболевших COVID-19 учеников, сообщает URA.RU.

Министр уточнил, что это произойдет после согласования с федеральным руководством.

Главное условие — согласование с министерством просвещения и правительством РФ,уточнил Биктуганов.

Он рассказал, что школа может самостоятельно принять решение в отношении отдельного класса или всех учеников о выведении на дистант или вводе карантина в случае выявления COVID-19 у школьников или персонала. При этом необходимо учитывать мнение Роспотребнадзора.

Сейчас в Свердловской области на карантин выведено 462 класса в школах области, Биктуганов назвал ситуацию стабильной. По его словам, в детских садах обстановка «непростая, но под контролем».

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии на сегодняшний день выявлено 32 193 человека, заболевших коронавирусом.

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