Алтайский микрорайон в Нижнем Тагиле остался без холодной воды
Сегодня, 14:36ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Алтайский микрорайон Нижнего Тагила остался без холодного водоснабжения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром, 16 ноября, жители Алтайского микрорайон на Вагонке в Нижнем Тагиле остались без холодного водоснабжения. На 14 часов водоснабжение до сих пор не было включено.
Утром проснулись и вот такой подарок, ни помыться, ни на работу нормально собраться,сообщила жительница микрорайона.
Также тагильчане пояснили, что какой-либо информации о плановом отключении воды не поступало.
В ЕДДС Нижнего Тагила предоставить какую-либо информацию отказались.
Я позвонил в «Управляющую компанию Дзержинского района», там сообщили, что им «Водоканал» ничего не сообщал и неизвестны ни причины, ни сроки отключения воды,сказал житель района.
Получить оперативные комментарии в ООО «Водоканал-НТ» редакции TagilCity.ru не удалось.
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