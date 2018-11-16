Алтайский микрорайон в Нижнем Тагиле остался без холодной воды

Утром, 16 ноября, жители Алтайского микрорайон на Вагонке в Нижнем Тагиле остались без холодного водоснабжения. На 14 часов водоснабжение до сих пор не было включено.

Утром проснулись и вот такой подарок, ни помыться, ни на работу нормально собраться,сообщила жительница микрорайона.

Также тагильчане пояснили, что какой-либо информации о плановом отключении воды не поступало.

В ЕДДС Нижнего Тагила предоставить какую-либо информацию отказались.

Я позвонил в «Управляющую компанию Дзержинского района», там сообщили, что им «Водоканал» ничего не сообщал и неизвестны ни причины, ни сроки отключения воды,сказал житель района.