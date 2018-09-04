Контроль за качеством горячей воды усилится в Нижнем Тагиле

Глава районной администрации Денис Парамонов сообщил, что за истекший период в сервис «Городской контроль» поступило 98 жалоб на качество горячей воды от жителей Тагилстроя. Больше всего жалоб поступило в ноябре 2017 года и январе 2018 года. Жители Лебяжки и Красного Камня в данный период ухудшения качества горячей воды не заметили. Поставщик у микрорайонов общий — ЕВРАЗ-НТМК.