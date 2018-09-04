Контроль за качеством горячей воды усилится в Нижнем Тагиле

За истекший период в диспетчерские службы поступило 98 обращений от жителей Тагилстроевского района с жалобами на несоответствие воды по параметрам цвета и запаха.
Проблема улучшения качества горячего водоснабжения обсуждалась на совещании в администрации Нижнего Тагила.
Глава районной администрации Денис Парамонов сообщил, что за истекший период в сервис «Городской контроль» поступило 98 жалоб на качество горячей воды от жителей Тагилстроя. Больше всего жалоб поступило в ноябре 2017 года и январе 2018 года. Жители Лебяжки и Красного Камня в данный период ухудшения качества горячей воды не заметили. Поставщик у микрорайонов общий — ЕВРАЗ-НТМК.
Возможные технические причины проблемы обсуждались заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадимом Куликом с директорами НТ МУП «НТТС», МУП «Тагилэнерго», ООО «Тагилтеплосбыт». Вадим Кулик распорядился усилить контроль за подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 годов, а также было дано поручение отработать вопрос перевода водоснабжения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры на закрытую систему.
В помощь населению будет разработан алгоритм действий при ухудшении качества воды.