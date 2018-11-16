Обновление продолжается: сцена с Арлекином появится в ГДМ Нижнего Тагила

МБУ «Городской дворец молодежи» выделило 900 тысяч рублей на покупку «одежды» для сценической площадки.

Согласно техзаданию, учреждение готово приобрести занавес драпировочный с противопожарной пропиткой, декоративного Арлекина умеренно синего цвета, также с противопожарной пропиткой. Помимо этого для сцены будут закуплены задник и кулисы в количестве нескольких штук.

Все оснащение сцены должно быть пожаробезопасно и соответствовать ГОСТам и требованиям заказчика.