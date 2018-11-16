Обновление продолжается: сцена с Арлекином появится в ГДМ Нижнего Тагила
Сегодня, 10:00ОбществоЮлия СувороваФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы в Городском дворце молодежи, 900 тысяч рублей выделено на обновление сцены.
Сюжеты: Нижний Тагил
МБУ «Городской дворец молодежи» выделило 900 тысяч рублей на покупку «одежды» для сценической площадки.
Согласно техзаданию, учреждение готово приобрести занавес драпировочный с противопожарной пропиткой, декоративного Арлекина умеренно синего цвета, также с противопожарной пропиткой. Помимо этого для сцены будут закуплены задник и кулисы в количестве нескольких штук.
Все оснащение сцены должно быть пожаробезопасно и соответствовать ГОСТам и требованиям заказчика.
Поиск исполнителя осуществляется путем открытого аукциона на сайте госзакупок. Итоги торгов будут подведены 26 ноября.
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