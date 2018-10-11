Новый зрительный зал в ГДМ Нижнего Тагила откроется в конце октября

29 октября в обновленном помещении ГДМ в Нижнем Тагиле будет организовано торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею комсомола.
В зрительном зале ГДМ в Нижнем Тагиле ведутся работы по реконструкции. Строители заложили основание для укладки ламината и установки новых кресел. Уже закончен монтаж системы отопления, произведена замена входных дверей и потолочных светильников. Кроме того, помещение будет оборудовано современными стеновыми пожаробезопасными шумоизоляционными панелями.
Помимо этого, городской Дворец молодежи формирует доступную среду для людей с ОВЗ. В рамках комплексной программы Свердловской области в здании появились: гусеничный подъемник, тактильные напольные панели для слабовидящих, таблички-указатели со шрифтом Брайля, раздвижные входные группы и информационный терминал в фойе Дворца.
В конце 2018 года в обновленном зале будет произведен монтаж современного светового и звукового сценического оборудования.
Реконструкция будет завершена до конца месяца. 29 октября ГДМ планирует торжественное мероприятие по празднованию 100-летия комсомола, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.