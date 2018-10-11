Новый зрительный зал в ГДМ Нижнего Тагила откроется в конце октября

В зрительном зале ГДМ в Нижнем Тагиле ведутся работы по реконструкции. Строители заложили основание для укладки ламината и установки новых кресел. Уже закончен монтаж системы отопления, произведена замена входных дверей и потолочных светильников. Кроме того, помещение будет оборудовано современными стеновыми пожаробезопасными шумоизоляционными панелями.

Помимо этого, городской Дворец молодежи формирует доступную среду для людей с ОВЗ. В рамках комплексной программы Свердловской области в здании появились: гусеничный подъемник, тактильные напольные панели для слабовидящих, таблички-указатели со шрифтом Брайля, раздвижные входные группы и информационный терминал в фойе Дворца.

В конце 2018 года в обновленном зале будет произведен монтаж современного светового и звукового сценического оборудования.