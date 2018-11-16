Обработки не помогают? Таракан бегал в магазине «Полюс торг» в Нижнем Тагиле

В редакцию TagilCity.ru обратилась одна из жительниц Нижнего Тагила. Девушка предоставила фотографии, сделанные в одном из магазинов «Полюс торг», на которых видно, как на конфетах на витрине ползает таракан.

Супервайзер торговой сети подтвердила, что проблема с насекомыми в магазине действительно существует, несмотря на обработку помещений.

У нас заключен договор с Роспотребнадзором, который ходит на обработку два раза в месяц. Я не отрицаю проблемы, мы с тараканами боремся,рассказала редакции TagilCity.ru супервайзер магазина.

Также представитель «Полюс Торг» считает, что проблемы с насекомыми могут быть из-за того, что дом жилой, под ним большое количество коммуникаций, а также по соседству с магазином находиться кафе «Паровоз».