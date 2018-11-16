Обработки не помогают? Таракан бегал в магазине «Полюс торг» в Нижнем Тагиле
Ползающего на конфетах таракана в магазине «Полюс торг» на улице Пархоменко, 20 обнаружила жительница Нижнего Тагила.
В редакцию TagilCity.ru обратилась одна из жительниц Нижнего Тагила. Девушка предоставила фотографии, сделанные в одном из магазинов «Полюс торг», на которых видно, как на конфетах на витрине ползает таракан.
Супервайзер торговой сети подтвердила, что проблема с насекомыми в магазине действительно существует, несмотря на обработку помещений.
У нас заключен договор с Роспотребнадзором, который ходит на обработку два раза в месяц. Я не отрицаю проблемы, мы с тараканами боремся,рассказала редакции TagilCity.ru супервайзер магазина.
Также представитель «Полюс Торг» считает, что проблемы с насекомыми могут быть из-за того, что дом жилой, под ним большое количество коммуникаций, а также по соседству с магазином находиться кафе «Паровоз».
Получается, что когда мы травим тараканов, то они к ним бегут, когда они – к нам. У нас очень много идет коммуникаций под магазином, это старые дома. Мы уже созвонились с руководством кафе и решили в конце месяца сделать совместную санобработку, сообщила супервайзер «Полюс торг».