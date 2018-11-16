Угнавшая автомобиль ДПС екатеринбурженка страдает шизофренией
Сегодня, 10:48ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что жительница Екатеринбурга, угнавшая полицейский автомобиль от здания МВД, страдает шизофренией.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что 1 сентября екатеринбурженка увидела припаркованный возле здания ГУ МВД России по Свердловской области полицейский автомобиль, села за руль и скрылась на нем. Женщина обвиняется в угоне машины без цели хищения.
После проведения ряда судебно-психиатрических экспертиз выяснялось, что обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении.
Суд рассмотрит вопрос о применении принудительного медицинского лечения в стационаре закрытого типа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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