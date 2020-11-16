Уральца приговорили к 10 годам тюрьмы за вымогательство семи миллионов рублей

Напомним, в Екатеринбурге будут судить группировку из трех человек, которые похитили мужчину и прострелили ему ногу. В октябре 2018 года, обвиняемые начали вымогать у него 15 тысяч рублей, избили и отвезли в багажнике в лес, где и прострелили ему ногу.