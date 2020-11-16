Уральца приговорили к 10 годам тюрьмы за вымогательство семи миллионов рублей

Уральца приговорили к 10 годам тюрьмы за вымогательство семи миллионов рублей

Сегодня, 11:04ОбществоPhoto: pixabay.com
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Екатеринбуржец ранее был неоднократно судим, вместе с подельником он вымогал у местного жителя семь миллионов рублей, при этом угрожая ему ножом.

Подсудимый обладал информацией, что мужчина хотел организовать фиктивное преступление, чтобы завладеть деньгами предпринимателей. Используя эти сведения, а также предлог о долге потерпевшего перед «криминальными авторитетами», преступники стали требовать от него передачи денег.

В суде уголовное дело рассматривали более двух лет, так как подсудимый скрывался, свою вину он не признал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также штрафу в размере 50 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на два года.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить группировку из трех человек, которые похитили мужчину и прострелили ему ногу. В октябре 2018 года, обвиняемые начали вымогать у него 15 тысяч рублей, избили и отвезли в багажнике в лес, где и прострелили ему ногу.

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