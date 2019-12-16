У тагильского поискового отряда «Скорпион» появились тепловизор и квадроцикл

О новых технических устройствах рассказал руководитель «Скорпиона» Игорь Агафонов на встрече с главой города Владиславом Пинаевым, которая прошла в новом штабе отряда. Напомним, помещение отряду было выделено на безвозмездной основе по поручению мэра.

К нам все охотно идут навстречу, оказывают помощь в организации и обеспечении процесса поиска пропавших людей. Это напрямую сказывается на качестве нашей работы: если три года назад бывало, что поиск шел неделями, то в этом году самый долгий занял у нас всего полтора суток,отметил Игорь Агафонов.

В 2019 году волонтеры из отряда «Скорпион» приняли участие в 51 поисковой операции. В 41 случае пропавшие были найдены живыми, пять человек пропали без вести, еще пять — погибли.