У тагильского поискового отряда «Скорпион» появились тепловизор и квадроцикл
У нижнетагильского поискового отряда «Скорпион» появилась новая техника — квадроцикл и квадрокоптер с тепловизором. Они, по словам волонтеров, помогут вести поиски еще более эффективно и быстро, сообщает пресс-служба мэрии города.
О новых технических устройствах рассказал руководитель «Скорпиона» Игорь Агафонов на встрече с главой города Владиславом Пинаевым, которая прошла в новом штабе отряда. Напомним, помещение отряду было выделено на безвозмездной основе по поручению мэра.
К нам все охотно идут навстречу, оказывают помощь в организации и обеспечении процесса поиска пропавших людей. Это напрямую сказывается на качестве нашей работы: если три года назад бывало, что поиск шел неделями, то в этом году самый долгий занял у нас всего полтора суток,отметил Игорь Агафонов.
В 2019 году волонтеры из отряда «Скорпион» приняли участие в 51 поисковой операции. В 41 случае пропавшие были найдены живыми, пять человек пропали без вести, еще пять — погибли.
Ребята выполняют реальную работу, помогают спасателям и МЧС, находят людей. Вопрос о том, что муниципалитет их будет поддерживать, даже не стоит на повестке. Однозначно, любая возможная помощь с нашей стороны им будет оказываться. Мною дано поручение из благотворительного фонда выделить средства для оснащения штаба необходимым видеооборудованием, чтобы поисковики могли на своей базе проводить обучение для всех, кто рвется принимать участие в этой непростой,но очень важной работе по спасению человеческих жизней, подчеркнул Владислав Пинаев.