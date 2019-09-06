Тагильский поисковый отряд «Скорпион» получил помещение для штаба

В августе мэрия города выделила поисковикам помещение на улице Аганичева, 8, но они были вынуждены отказаться от него. Так как поиски могут проходить ночью, члены отряда побоялись, что будут доставлять неудобства горожанам. Поэтому администрация предложила другое помещение.