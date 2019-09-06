Тагильский поисковый отряд «Скорпион» получил помещение для штаба
Сегодня, 20:35ОбществоФото: страница поискового отряда «Скорприон» во «ВКонтакте»
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В Нижнем Тагиле поисковой отряд «Скорпион» получил помещение на улице Пархоменко, 24. Помещение будут использовать под штаб.
Сюжеты: Нижний Тагил
В августе мэрия города выделила поисковикам помещение на улице Аганичева, 8, но они были вынуждены отказаться от него. Так как поиски могут проходить ночью, члены отряда побоялись, что будут доставлять неудобства горожанам. Поэтому администрация предложила другое помещение.
Как рассказал TagilCity.ru член отряда «Скорпион» Игорь Гапонов, в помещении необходимо делать ремонт.
Мы решили остаться в помещении на Пархоменко, ремонт будем делать за счет собственных средств, пояснил Игорь Гапонов.
Поисковики будут рады любой помощи с ремонтом.
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