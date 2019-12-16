В Нижнем Тагиле работников скорой предупредили о переходе подстанций предпринимателям
С апреля 2020 года подстанции скорой помощи могут перейти в частные руки, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на заявления работников подстанции № 2 в Нижнем Тагиле.
В минувшие выходные состоялось собрание работников подстанции, где главврач Сергей Безбородов уведомил их о грядущих переменах. Коллективу сообщили, что с апреля они будут уволены, далее им предстоит заключить договор с частной организацией. В случае отказа переходить в ООО, реформирование подстанций могут заморозить.
В число городов, где скорая помощь перейдет на аутсорсинг, вошли также Каменск-Уральский и Первоуральск. Аналогичная ситуация ранее произошла в Екатеринбурге. Сообщается, что после этого у работников екатеринбургских подстанций упала заработная плата.
В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что пока точное решение по данному вопросу не принято. Ранее издание «ФедералПресс» сообщало, что за тендер готовы бороться подконтрольное «Ростеху» «Агентство инвестиций в социальную сферу», пермский бизнесмен Евгений Фридман, сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил.