В Нижнем Тагиле работников скорой предупредили о переходе подстанций предпринимателям

В минувшие выходные состоялось собрание работников подстанции, где главврач Сергей Безбородов уведомил их о грядущих переменах. Коллективу сообщили, что с апреля они будут уволены, далее им предстоит заключить договор с частной организацией. В случае отказа переходить в ООО, реформирование подстанций могут заморозить.

В число городов, где скорая помощь перейдет на аутсорсинг, вошли также Каменск-Уральский и Первоуральск. Аналогичная ситуация ранее произошла в Екатеринбурге. Сообщается, что после этого у работников екатеринбургских подстанций упала заработная плата.