В Нижнем Тагиле прошли соревнования между фельдшерами скорой помощи
В Нижнем Тагиле прошли соревнования между фельдшерскими бригадами скорой помощи. Основная тема учений: «Организация ликвидации медико-санитарных последствий при взрыве газа в многоквартирном доме», сообщает «Тагильский рабочий».
Участники прибыли со всего Горноуральского округа.
Фельдшеры прошли девять этапов, в ходе которых показали свои умения по оказанию первой помощи при разных повреждениях, правильному поведению при получении информации по телефону и на месте происшествия, а также навыки транспортировки и знание теории.
Вне зачета участие в соревнованиях приняли две команды студентов. Они допущены ко всем конкурсам, кроме тех, что проводятся для водителей и диспетчеров.
Учащиеся тоже тренировались и готовились к соревнованиям. Показывают средний уровень, что для них является хорошим результатом,отметила главный судья Людмила Рогошина.
Впервые такие учения прошли в 2005 году. С тех пор их проводят каждые два года. Команды, которые займут первые три места, будут отправлены на областной этап.