В Нижнем Тагиле прошли соревнования между фельдшерами скорой помощи

Участники прибыли со всего Горноуральского округа.

Фельдшеры прошли девять этапов, в ходе которых показали свои умения по оказанию первой помощи при разных повреждениях, правильному поведению при получении информации по телефону и на месте происшествия, а также навыки транспортировки и знание теории.

Вне зачета участие в соревнованиях приняли две команды студентов. Они допущены ко всем конкурсам, кроме тех, что проводятся для водителей и диспетчеров.

Примерка носилок перед соревнованием Фото: «Тагильский рабочий»

Учащиеся тоже тренировались и готовились к соревнованиям. Показывают средний уровень, что для них является хорошим результатом,отметила главный судья Людмила Рогошина.