Концепция проекта по сохранению пристани в Усть-Утке разработана в Нижнем Тагиле

Пристань была построена в 1759 году Демидовыми, она являлась самой крупной и оснащенной на реке Чусовой.

Специалисты музея-заповедника «Горнозаводской Урал» подготовили концепцию проекта по сохранению демидовской пристани в деревне Усть-Утка. Проект составлен для того, чтобы провести работы, которые позволят сохранить пристань.

Для реализации проекта необходимо провести поэтапную работу. Об этом рассказала директор музея Эльвира Меркушева:

Сама территория деревни и демидовская пристань очень интересные. Это наш ресурс, подобного которому нет нигде в России.

Для начала планируется определить статус местности и в дальнейшем сделать пристань филиалом музея. После этого, необходимо будет произвести функциональное зонирование и провести работы по реконструкции гидротехнической системы пристани, поскольку во время паводков объект постоянно подвергается разрушению.