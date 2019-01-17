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Поджигатель ГАЗели из Верхней Салды может сесть за решётку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поджигатель ГАЗели из Верхней Салды может сесть за решётку

Сегодня, 07:00ОбществоФото: 66.мвд.рф
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