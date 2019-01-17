Поджигатель ГАЗели из Верхней Салды может сесть за решётку

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В Верхней Салде раскрыли уголовное дело по факту поджога ГАЗели. Подозреваемым является 54-летний местный житель. Причиной преступления следователи называют пьяную месть.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Вечером 12 декабря 2018 года, согласно версии следователей, местный житель попытался взять в долг алкоголь в одном из торговых павильонов.
После отказа продавца, покупатель нашёл на улице машину, принадлежавшую владелице павильона, и закинул через щель в окне непогашенный окурок. В салоне начался пожар, и автомобиль в результате выгорел практически полностью.
Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 167 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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