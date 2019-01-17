Поджигатель ГАЗели из Верхней Салды может сесть за решётку

Вечером 12 декабря 2018 года, согласно версии следователей, местный житель попытался взять в долг алкоголь в одном из торговых павильонов.

После отказа продавца, покупатель нашёл на улице машину, принадлежавшую владелице павильона, и закинул через щель в окне непогашенный окурок. В салоне начался пожар, и автомобиль в результате выгорел практически полностью.