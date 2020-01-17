«Деньги есть». Куйвашев пообещал выделить деньги для очистки Черноисточинского пруда

Деньги на пруд есть. Сейчас ведётся проектирование — это серьёзный экологический проект. С прудом мы обязательно будем работать, как только появится понимание, сколько денег надо и какие мероприятия необходимо проводить. С проектом мы заявились в реализацию нацпроекта «Экология» и федеральное министерство подтвердило выделение средств на это,заявил губернатор Куйвашев.

Помимо этого он отметил, что Министерство экологии и природных ресурсов должно разрабатывать проект вместе с администрацией города, который будет «исчисляться рублями».

Сейчас мы даже не можем сказать, сколько это стоит. Я рассчитываю, что в этом году или в начале следующего он появится. И как только будет понятно, сколько это стоит, — мы выделим,пояснил Куйвашев.