«Деньги есть». Куйвашев пообещал выделить деньги для очистки Черноисточинского пруда
Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции 17 января заявил, что деньги для реабилитации Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом есть, но пока ведётся проектная работа.
Деньги на пруд есть. Сейчас ведётся проектирование — это серьёзный экологический проект. С прудом мы обязательно будем работать, как только появится понимание, сколько денег надо и какие мероприятия необходимо проводить. С проектом мы заявились в реализацию нацпроекта «Экология» и федеральное министерство подтвердило выделение средств на это,заявил губернатор Куйвашев.
Помимо этого он отметил, что Министерство экологии и природных ресурсов должно разрабатывать проект вместе с администрацией города, который будет «исчисляться рублями».
Сейчас мы даже не можем сказать, сколько это стоит. Я рассчитываю, что в этом году или в начале следующего он появится. И как только будет понятно, сколько это стоит, — мы выделим,пояснил Куйвашев.
Напомним, проблема Черноисточинского пруда существует уже несколько лет. Вода, поступающая из водоёма в дома, вызывает опасения тагильчан, причём проверка не выявила угроз для здоровья жителей города. Летом 2019 года в Черноисточинском пруду массово гибла рыба из-за сине-зелёных водорослей. Отметим, что аналогичная ситуация происходила в 2016 году. В 2019 году администрация Нижнего Тагила отправила в Росводресурс проект по реабилитации Черноисточинского пруда. Если он пройдет рассмотрение, то финансирование поступит только в 2021 году, но тагильские чиновники, депутаты и общественники рассчитывают, что очистка водохранилища начнется уже в этом году.