Куйвашев во время пресс-конференции позвонил Высокинскому и защитил журналистов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время пресс-конференции 17 января позвонил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и заступился за журналистов из-за конфликта вокруг «Улицы разбитых фонарей».
Журналист интернет-издания Znak задал губернатору вопрос:
Полтора года назад стал главой Высокинский, его избрали, в том числе, при вашей поддержке. Его работа подвергалась критике и, в основном, конструктивной. А на прошлой неделе написали заявление на наших коллег из 66.ру. Как вы оцениваете его работу на посту? И как оцениваете решение администрации пожаловаться в полицию на журналистов?
Куйвашев отметил, что не в курсе данного инцидента и прямо во время конференции позвонил главе Екатеринбурга. По громкой связи губернатор попросил уточнить информацию.
Мы не писали, а просили проверить на состав, сказал Высокинский.
Куйвашев резюмировал, что «журналистов обижать не надо». Глава Екатеринбурга с ним согласился.
Напомним, на прошлой неделе вандалы разбили фонари в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге, журналисты издания 66.ру разместили на месте инцидента таблички «Улицы разбитых фонарей им. Высокинского». После этого глава города обратился в полицию с просьбой проверить действия журналистов.