Куйвашев во время пресс-конференции позвонил Высокинскому и защитил журналистов

Журналист интернет-издания Znak задал губернатору вопрос:

Полтора года назад стал главой Высокинский, его избрали, в том числе, при вашей поддержке. Его работа подвергалась критике и, в основном, конструктивной. А на прошлой неделе написали заявление на наших коллег из 66.ру. Как вы оцениваете его работу на посту? И как оцениваете решение администрации пожаловаться в полицию на журналистов?

Куйвашев отметил, что не в курсе данного инцидента и прямо во время конференции позвонил главе Екатеринбурга. По громкой связи губернатор попросил уточнить информацию.

Мы не писали, а просили проверить на состав, сказал Высокинский.

Куйвашев резюмировал, что «журналистов обижать не надо». Глава Екатеринбурга с ним согласился.