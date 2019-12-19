«Народ ждёт вас». Главное с большой пресс-конференции Владимира Путина 2019 года

Об отстранении России от Олимпиады, Чемпионата мира по футболу и других крупных международных соревнованиях в связи с допинговым расследованием

По мнению Владимира Путина, это решение об отстранении носит политический характер. Он отметил, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод, при этом подавляющее большинство спортсменов чисты, но их тоже наказывают.

О законе об иностранных агентах

Президент пояснил, что каждое государство пытается ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела, и закон об организациях-иноагентах подразумевает открытость информации о зарубежном спонсировании организации. Однако по его словам, некоторые компании получают финансирование через физическое лицо, а потому его можно рассматривать как иноагента.

Фото: Kremlin.ru

О здравоохранении

Владимир Путин заявил, привести к соответствию зарплаты врачей — это одна из главных задач руководства страны. В то же время он заявил, что в целом модель управления здравоохранением лучше не трогать.

О второй ветке метро в Екатеринбурге

Путин пояснил, что подобными делами должны самостоятельно заниматься региональные власти, однако поскольку ресурсы не позволяют этого сделать, он пообещал проработать этот вопрос.

Фото: Kremlin.ru

О домашнем насилии

Владимир Путин утчонил, что с самим законопроектом о профилактике домашнего насилия не знаком, но со слов подчинённых сделал вывод, что для его принятия необходима общественная дискуссия.

О «мусорной» реформе

Президент повторил, что России необходим современный подход в работе по вывозу и переработке мусора, однако признал, что важно учитывать мнение граждан.а также демонстрировать результат работы и избавиться от «серых» схем.

Фото: Kremlin.ru

О пенсионной реформе

Президента спросили, так ли необходимо вносить изменения в пенсионной обеспечение. Путин ответил, Что после последней реформы (из-за которой по всей России проходили митинги — прим. ред) никаких новых не планируется и «даже не обсуждается».

О МВД

К вопросу о необходимости «перетряхнуть» состав МВД приводим цитату целиком:

Когда я только пришел в КГБ, там были ветераны службы. Некоторые разбегались, когда в здание входил старичок. Кто он был? Он приводил в исполнение приговоры в ходе «чисток». Лучше нам таких чисток не проводить. Совершенствовать работу органов, контролировать — надо, это очевидно. Во всех органах работают службы собственной безопасности. Вопрос «своих не сдаем» совершенно некорректен. Да, такое бывает, когда начальство пытается прикрыть своих, но собственная безопасность работает эффективно,рассказал Владимир Путин.

Также после его ответа выяснилось, что против полицейских, участвовавших в задержании журналиста Ивана Голунова, возбуждены уголовные дела.