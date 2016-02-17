Пока Нижний Тагил протестует против неначавшихся сокращений, невьянцы пытаются вернуть в дома тепло (ФОТО)

Накануне в Нижнем Тагиле прошёл митинг против массовых сокращений на УВЗ, а в Невьянске протестовали жители пригорода, всю зиму живущие без отопления.

Недовольство невьянцев вызывает факт того, что запуск новой котельной постоянно откладывается, а старая не может обеспечить жителей пригорода теплом.

Обе акции собрали от 100 до 200 участников. Поскольку в народном сходе в Нижнем Тагиле участвовало значительно меньше людей, чем планировалось, кто-то посчитал его проваленным.

Но всё познаётся в сравнении. Если на митинг против ещё неначавшихся сокращений приходит столько же людей, сколько протестует против постоянного холода в своём жилье и серьёзных экологических проблем, возможно, показатель не такой уж плохой.

Особенно если учитывать историческую инертность русского народа и слабое развитие культуры протеста на Урале.

Добьются ли протестующие в Невьянске и протестующие в Нижнем Тагиле своих целей – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.

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