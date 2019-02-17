Дефицит школьных учителей в России составит 200 000 человек к 2030 году

В СМИ периодически появляются примеры того, как чиновники различного уровня воспринимают положение педагогических работников и требования к уровню заработной платы, которые они выдвигают. Например, на Алтае чиновница назвала завышенными требованиями заработную плату свыше 9 000 рублей.

Завышенные требования - это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем,заявила начальница управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

Чуть ранее заместитель министра образования Иркутской области на встрече со студентами педагогических ВУЗов поставил максимальную планку заработной платы учителя – 5 000 рублей в месяц.

Разве вы, когда поступали в пединститут пять лет назад, не знали, что у преподавателя маленькая зарплата? На что же тогда рассчитываете? Вы еще скажите, что вам хочется отдыхать за границей. Ни иметь нормальную машину, ни хорошо обеспечить свою семью вы с вашей работой будете не в состоянии – просто забудьте об этом. Ваша работа должна вам просто доставлять удовлетворение,объяснил текущее положение вещей замминистра.

Данные социологических опросов показывают, что 20,4% педагогических работников получают заработную плату ниже установленного законом прожиточного минимума, а 55% получают суммы менее двух прожиточных минимумов в месяц, сообщают «Новые Известия». Средние суммы составили 10 213 руб. и 20 426 руб. в месяц, соответственно. Всё это привод к тому, что молодые люди отказываются идти в образование, так как не видят перспективы развития и улучшения материального положения, считают эксперты.

В такой ситуации родители не хотят, чтобы их дети становились учителями. Даже если ребенок поступил в педагогический ВУЗ, вероятность, что он затем трудоустроится по профессии низка,написала общественный деятель Алена Попова на своей странице в Facebook.