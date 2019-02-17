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Дефицит школьных учителей в России составит 200 000 человек к 2030 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дефицит школьных учителей в России составит 200 000 человек к 2030 году

Сегодня, 10:00ОбществоФото: pxhere.com
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