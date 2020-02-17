В Нижнем Тагиле посылки «Почты России» начнут доставлять дроны

Проект стартует в 2020 году, сначала пройдет его исследовательский этап, а к 2022 году планируется запуск беспилотников. Аппараты изготовит Уральский завод гражданской авиации, входящий в «Ростех». Сейчас образцы проходят тестирование.

Для взлета и посадки дронов будут использовать региональные аэродромы. Сначала беспилотники будут курсировать между Нижним Тагилом, Екатеринбургом и Серовом, для них разрабатывают схему полетов. Одновременно в воздухе могут находиться до четырех дронов. В ходе тестов будут отработаны взаимодействие беспилотных средств между собой, аварийные сценарии перелета и другое, а сами беспилотники оснащены спасательной парашютной системой. По предварительным подсчетам, реализация проекта обойдется в 750 миллионов рублей.