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Сплюшка, ежи и лебедь-шипун будут исключены из Красной книги Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сплюшка, ежи и лебедь-шипун будут исключены из Красной книги Свердловской области

17 марта, 17:35Общество
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