«Решили хайпануть». Лидер «Тагил против» обвинил коллег-активистов в обмане

Подписи увезли в Москву гораздо раньше, чем обговаривалось. Дело в том, что сейчас происходит сбор подписей с жителей Серова, Качканара, Верхней и Нижней Туры, а также Верхней и Нижней Салды, рассказал Ярослав TagilCity.ru. Конечным сроком сбора было обозначено 30 апреля. К настоящему моменту «Нижний Тагил против» в лице Ярослава собрал 2,5 тысячи голосов.

Ребята кинули нас всех и межгород, то есть людей с других городов. Была договорённость, что повезём все подписи. Они уехали на общие деньги с общими подписями, забыв про другие города. Меня они разочаровали, решили хайпануть вместо того, чтобы помочь людям,заявил Ярослав Кузнецов TagilCity.ru.

Лидер движения пояснил, что он изначально был в организации «Нижний Тагил против», а с «Тагил за перемены» удачно сотрудничал лишь однажды, на встрече с полпредом Николаем Цукановым.

После похода к Цуканову ребята начали звездиться. Я изначально был в другом движении и никогда в составе ТЗП не был. Они вплотную с КПРФ работали, а общественное движение должно быть вне политики. Когда они под них легли и уже нельзя было скрыть это, то у меня был выбор — ложиться с ними или идти дальше с поддержкой народа. Наше движение выбрало второй вариант,сказал лидер «Нижний Тагил против».