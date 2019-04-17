В Екатеринбурге ледовую арену на месте телебашни начнут строить летом 2019
На месте взорванной телебашни в Екатеринбурге уже этим летом начнётся строительство новой хоккейной арены для ХК «Автомобилист». Об этом 17 апреля на пресс-конференции заявил президент клуба и гендиректор УГМК Андрей Козицын, сообщает Znak.
Проект будущей ледовой площадки находится на стадии завершения, затем его отправят на госэкспертизу. Строительство объекта за 120-140 миллионов евро займёт примерно 2-2,5 года.
Окончательной сметы пока нет, она появится после утверждения рабочей документации, уточнил Андрей Козицын.
Строительством площадки занимается АО «Ледовая арена», 40% акций которой принадлежит правительству Свердловской области. Остальные 60% - «УГМК-Холдинг». Региональные власти получили сою долю за счет внесения в уставный капитал предприятия недостроенной телебашни в Екатеринбурге и земельного участка под ней.
Напомним, телебашня в центре Екатеринбурга была возведена в 1983 году, но из-за кризиса 90-х объект так и не завершили. На неё периодически забирались спортсмены-экстремалы в поисках острых ощущений, некоторые случаи заканчивались трагически. 24 марта 2018 года башню снесли.