В Екатеринбурге ледовую арену на месте телебашни начнут строить летом 2019

Проект будущей ледовой площадки находится на стадии завершения, затем его отправят на госэкспертизу. Строительство объекта за 120-140 миллионов евро займёт примерно 2-2,5 года.

Окончательной сметы пока нет, она появится после утверждения рабочей документации, уточнил Андрей Козицын.

Строительством площадки занимается АО «Ледовая арена», 40% акций которой принадлежит правительству Свердловской области. Остальные 60% - «УГМК-Холдинг». Региональные власти получили сою долю за счет внесения в уставный капитал предприятия недостроенной телебашни в Екатеринбурге и земельного участка под ней.