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Телеканал «Дискавери» снял фильм о взорванной в Екатеринбурге телебашне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Телеканал «Дискавери» снял фильм о взорванной в Екатеринбурге телебашне

Сегодня, 19:45Свободное время
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