Телеканал «Дискавери» снял фильм о взорванной в Екатеринбурге телебашне
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Американский телеканал Discovery Science показал сюжет о екатеринбургской взорванной телебашне.
Сюжеты: Екатеринбург
Сюжет вышел 17 октября в программе «Тайны заброшенных». В нем башню назвали символом советского престижа. Полностью видео доступно только по подписке, однако в соцсети был выложен 4-минутный ролик, в который включены кадры сноса башни.
Видео
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Видео: Science Channel / facebook.com
Напомним, что башня была снесена в марте 2018 года.
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