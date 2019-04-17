В Екатеринбурге сформирован состав нового градсовета

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В Екатеринбурге сформирован состав градостроительного совета, в который вошли 24 человека. Соответствующее постановление главы города опубликовано на сайте мэрии.
Сюжеты: Екатеринбург
Задачей совета станет подготовка рекомендаций и предложений Александру Высокинскому по результатам рассмотрения проектов, которые предлагается реализовать в столице Урала.
Председателем совета станет заместитель главы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.
Из 24 человек, вошедших в состав совета, 15 – чиновники из администрации Екатеринбурга.
Ранее в Екатеринбурге существовал архитектурно-градостроительный совет, который затем упразднили. Вместо одного теперь будет создано два новых совета: градостроительный и архитектурный.
Градостроительный совет будет заниматься проектами межевания, концепциями развития территорий, архитектурный будет отвечать за внешний вид объектов строительства.
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