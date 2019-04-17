В Екатеринбурге сформирован состав нового градсовета

Задачей совета станет подготовка рекомендаций и предложений Александру Высокинскому по результатам рассмотрения проектов, которые предлагается реализовать в столице Урала.

Председателем совета станет заместитель главы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

Из 24 человек, вошедших в состав совета, 15 – чиновники из администрации Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге существовал архитектурно-градостроительный совет, который затем упразднили. Вместо одного теперь будет создано два новых совета: градостроительный и архитектурный.