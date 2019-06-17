Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после перестрелки у ТРЦ «Стрелец»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
40446478733 a4b712d744 o

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после перестрелки у ТРЦ «Стрелец»

Сегодня, 15:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»