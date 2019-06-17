В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после перестрелки у ТРЦ «Стрелец»
Сегодня, 15:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено после стрельбы, произошедшей 16 июня в Нижнем Тагиле, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, между двумя гостями увеселительного заведения произошел конфликт, в результате которого один из них был госпитализирован в медучреждение с ранениями грудной клетки и бедра. Личность участников конфликта установлена, потерпевшим является 34-летний житель Дзержинского района Виталий.
Орудие преступления сыщики обнаружили и изъяли. Это, к счастью, травматический «ствол» МП-79-9 ТМ. Его хозяин, 35-летний житель по имени Роман, владеет им на законных основаниях, есть соответствующее разрешение,пояснили в полиции корреспондентам АН «Между строк».
В отношении стрелка применена подписка о невыезде, обстоятельства инцидента выясняют оперативники. По неподтвержденным данным, стрелявший является экс-сотрудником ГУ ФСИН.
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