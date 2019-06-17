В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после перестрелки у ТРЦ «Стрелец»

По предварительной информации, между двумя гостями увеселительного заведения произошел конфликт, в результате которого один из них был госпитализирован в медучреждение с ранениями грудной клетки и бедра. Личность участников конфликта установлена, потерпевшим является 34-летний житель Дзержинского района Виталий.

Орудие преступления сыщики обнаружили и изъяли. Это, к счастью, травматический «ствол» МП-79-9 ТМ. Его хозяин, 35-летний житель по имени Роман, владеет им на законных основаниях, есть соответствующее разрешение,пояснили в полиции корреспондентам АН «Между строк».