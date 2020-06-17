Алексей Кушнарев покидает пост управляющего директора ЕВРАЗ НТМК?

В настоящий момент Кушнарев находится в отпуске. После этого, по сообщению инсайдеров, он покидает пост.

Ранее Телеграм-каналы сообщали, что работой Кушнарева в Нижнем Тагиле недовольно вышестоящее руководство ЕВРАЗа. Среди причин увольнения управленца также называют возможные кадровые изменения в холдинге, в том числе вариант, что тагильским предприятием будут управлять из Москвы.

Председатель профсоюза НТМК, депутат гордумы Владимир Радаев в беседе с TagilCity.ru опроверг увольнение Кушнарева сразу после отпуска. Так как начиная с 25 июня и до Дня металлурга у управленца запланирован целый ряд мероприятий, посвященных 80-летию предприятия, в которых он примет участие. От дальнейших прогнозов Радаев воздержался.