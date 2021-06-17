Перебегавших через дорогу полицейских с детьми сняли на видео тагильчане

Перебегавших через дорогу полицейских с детьми сняли на видео тагильчане
Перебегавших через дорогу полицейских с детьми сняли на видео тагильчане
Сегодня, 15:51ОбществоЕвгения Гаева Фото: группа "Отзывы Нижний Тагил | Черный, белый список, ЧС" во "ВКонтакте"
В соцсетях появилось видео того, как сотрудники нижнетагильской полиции с детьми переходят дорогу вне пешеходного перехода. Инцидент прокомментировали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Там пояснили что задержанными оказались ребята, которые кидались камнями и плевались в прохожих в Дзержинском районе.

Видеокадры того, как 11 июня у дома № 86 на Ленинградском проспекте сотрудники полиции в форме переводят двух подростков на велосипеде и самокате через дорогу вне пешеходного перехода, было опубликовано в группе «Отзывы Нижний Тагил | Черный, белый список, ЧС» в соцсети «ВКонтакте». На этом самом месте поздним вечером 16 июня 43-летний мужчина погиб под колесами автомобиля Hyundai Creta на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.

Как отмечает автор видео, при этом «зебра» находится в ста метрах от места инцидента.

Видео:группа "Отзывы Нижний Тагил | Черный, белый список, ЧС" во "ВКонтакте"

Задержанными оказались те самые подростки, на которых жаловались в социальных сетях жители Дзержинского района. По словам очевидцев, двое мальчишек кидались камнями и плевались в лица пожилым прохожим. На них в итоге поступило сразу несколько заявлений в отдел полиции № 17 Нижнего Тагила.

Сотрудники ПДН обратились к полицейским с просьбой доставить данных подростков в отдел полиции. В тот момент, когда дети увидели сотрудников ППС, они попытались скрыться. При задержании они несколько раз пытались вырваться и убежать, поэтому полицейские приняли решение вести их в отдел кратчайшим путем. В этот момент они находились при исполнении, а значит не нарушили Правила дорожного движения, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В данный момент с хулиганами — мальчиками 10 и 11 лет — проведена профилактическая работа. Кроме того, на один день подростки были помещены в Центр временного содержания правонарушителей при МУ МВД России «Нижнетагильское», где с ними работал психолог. Юные тагильчане поставлены на учет в ПДН.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники полиции установили личность подростка, который 13 мая помочился на дверь местного общества инвалидов на Ленинградском проспекте, а после с компанией сверстников избил прохожего. Им оказался 13-летний учащийся одной из вагонских школ, который с 2020 года состоит на учете в ПДН за совершение правонарушений, а его мама не раз привлекалась к уголовной ответственности за его неадекватные поступки.

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