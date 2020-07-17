16-летняя школьница из Екатеринбурга начала экранизировать рассказ Стивена Кинга

16-летняя Олеся Поздеева будет экранизировать рассказ «Немой». Съемки проходят в Свердловской киностудии. Рассказ повествует о мужчине, который исповедовался немому и глухому бродяге-автостопщику и священнику.

Напомним, девушка купила права на экранизацию произведения. Стивен Кинг продает права по низкой цене в рамках проекта «короля хорроров». В год одобрение получают 10 заявок. Фильмы, снятые в рамках проекта, демонстрируются на фестивале Dollar baby Russia.