16-летняя школьница из Екатеринбурга начала экранизировать рассказ Стивена Кинга
Сегодня, 21:56ОбществоФото: е1.ru
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Школьница из Екатеринбурга преступила к съемкам фильма по рассказу Стивена Кинга. Права на экранизацию она купила у писателя за один доллар, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
16-летняя Олеся Поздеева будет экранизировать рассказ «Немой». Съемки проходят в Свердловской киностудии. Рассказ повествует о мужчине, который исповедовался немому и глухому бродяге-автостопщику и священнику.
Напомним, девушка купила права на экранизацию произведения. Стивен Кинг продает права по низкой цене в рамках проекта «короля хорроров». В год одобрение получают 10 заявок. Фильмы, снятые в рамках проекта, демонстрируются на фестивале Dollar baby Russia.
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