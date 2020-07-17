Министр здравоохранения Мурашко назвал «напряженной» ситуацию с COVID-19 на Урале

Во утреннего совещания министра с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, губернатором Евгением Куйвашевым и прочими региональными чиновниками, Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением новой коронавирусной в Свердловской области инфекции «напряженной».

Но он отметил, что оказываемая помощь пациентам организована в соответствии с установленным порядком.

Цуканов доложил министру о том, что серьезной проблемой является рост заболеваемости COVID-19 медиками: с апреля по июль этого года в регионе зарегистрировали 46 случаев вспышек инфекции в медицинских учреждениях. Всего на текущий момент заразились 820 медиков.