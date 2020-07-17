Свердловский губернатор объяснил проведение крестного хода в пандемию

По словам главы региона, мероприятие было официально разрешено властями, поскольку ожидалось, что многие свердловчане не смогут отказаться от него.

Было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом, пояснил Куйвашев.

Губернатор рассказал, что крестный ход был организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Глава региона отметил, что такой вариант оказался лучше, чем если бы это шествие приобрело стихийный характер. Часть мероприятий в рамках «Царских дней» пересели в онлайн.