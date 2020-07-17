Свердловский губернатор объяснил проведение крестного хода в пандемию
Сегодня, 21:14ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в Екатеринбурге, несмотря на пандемию, прошел крестный ход во время «Царских дней». Об этом он написал на свой странице в instagram.
Сюжеты: Коронавирус
По словам главы региона, мероприятие было официально разрешено властями, поскольку ожидалось, что многие свердловчане не смогут отказаться от него.
Было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом, пояснил Куйвашев.
Губернатор рассказал, что крестный ход был организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Глава региона отметил, что такой вариант оказался лучше, чем если бы это шествие приобрело стихийный характер. Часть мероприятий в рамках «Царских дней» пересели в онлайн.
Крестный ход состоялся минувшей ночью. Верующие прошли от Храма на Крови до Ганиной Ямы. Мероприятие собрало около 10 тысяч человек.
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