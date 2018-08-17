Подделывал документы и шел в суд: житель Асбеста обвиняется в мошенничестве

В отношении жителя Асбеста возбуждены два уголовных дела за мошенничество.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, мужчина подделывал, а затем предоставлял в судебные органы документы. После того, как он получал решения судов, он шел в банки и пытался снять по документам деньги со счетов разных организаций.

Как выяснили следователи, обвиняемый искал людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, платил им деньги за то, чтобы они оформили на него доверенности о представлении их интересов в различных инстанциях. Также граждане оформляли банковские карты и отдавали злоумышленнику.

Мужчина подделывал документы о трудоустройстве граждан в разных организациях. По доверенностям, оформленным на него, житель Асбеста отправлял бумаги в мировые суды. По документам работодатели начислили, но не перевели зарплату своим сотрудникам. С решениями судов мужчина шел в банки и получал деньги.