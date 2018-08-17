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Подделывал документы и шел в суд: житель Асбеста обвиняется в мошенничестве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подделывал документы и шел в суд: житель Асбеста обвиняется в мошенничестве

Сегодня, 22:20Общество
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