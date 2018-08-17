Шесть тагильских ОП были проверены в рамках акции «Гражданин и полиция»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Акция «Гражданин и полиция» прошла в Нижнем Тагиле. Правозащитниками были проверены шесть отделов полиции, 10 участковых пунктов, а также отдел по вопросам миграции и РЭО Госавтоинспекции.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-группа ММУ МВД «Нижнетагильское»
Акция «Гражданин и полиция» проводится по всей России. На данный момент она идет в Свердловской области. Ее цель — проверка территориальных ОВД. Накануне акция прошла в Нижнем Тагиле.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из положительных моментов активистами было отмечено, что в зданиях, где расположены дежурные части, установлены металлодетекторы, сотрудники не нарушают форменного обмундирования, на зданиях установлены вывески, санитарно-техническое в помещениях было оценено как удовлетворительное. Но были отмечены и некоторые недостатки. Например, в зданиях не установлены пандусы для инвалидов, а также недостаточно оргтехники.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей