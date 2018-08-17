УВЗ подарит базу отдыха «Кедр» Нижнетагильской Епархии

В Нижнем Тагиле гендиректор корпорации УВЗ Александр Потапов встретился с профсоюзными лидерами. На встрече Александр Потапов ответил на вопросы, касающиеся объектов отдыха УВЗ.

Уралвагонзавод оставляет за собой две базы отдыха: «Соловьиная роща» в районе реки Иса и «Чистая заводь» в д. Темно-Осинова. Также остается в собственности земельный участок в особо охраняемой природной территории, расположенный напротив санатория «Руш», на котором ранее располагалась база отдыха «Дубки».

Остальные базы отдыха в период с 2019 по 2020 год предполагаются к продаже как непрофильные активы корпорации. Это базы «Аять», «Металлург», «Рыбака и Охотника». Одна из баз отдыха – «Кедр», расположенная в деревне Усть-Утка, будет до конца 2018 года передана безвозмездно в собственность Нижнетагильской Епархии.

Социальные объекты такие как Дворец ледового спорта, Дворцы культуры, Дворцы водного спорта, объекты здравоохранения как например Медицинский центр в Нижнем Тагиле, так и в городе Волчанск останутся на балансе корпорации.