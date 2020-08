В парке у Театра драмы в Екатеринбурге жители смогут увидеть новый арт-объект — камеры видеонаблюдения огромных размеров, сообщает телеграм-канал Street Art Hunter.

Это работа команды SUC. По словам авторов работы, объект должен привлечь внимание екатеринбуржцев к тому, что за ними постоянно и незаметно ведётся наблюдение. По данным Znak, к утру объект уже был частично разрушен. Напомним, что ранее в рамках фестиваля «Карт-бланш», художник Покрас Лампас расписал будку в этом же сквере каллиграфическими шрифтами.

