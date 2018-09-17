Отопительный сезон начался в Нижнем Тагиле

17 числа у нас по графику начался отопительный сезон, сообщил редакции TagilCity.ru начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Первыми тепло получают социальные объекты: детские сады, школы, больницы. В управлении образования города сообщили, что отопительный сезон в школах начался, данные о запуске по всем школам города будут известны позже.

Мы мониторим ситуацию с включением отопления в учебных заведениях, собираем данные со всех объектов, информация будет известна к концу дня, пояснила Татьяна Удинцева.

Жители разных районов города отмечают, что батареи в квартирах стали теплые.