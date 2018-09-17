Отопительный сезон начался в Нижнем Тагиле

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Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле. 17 сентября началась подача тепла в дома тагильчан.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 числа у нас по графику начался отопительный сезон, сообщил редакции TagilCity.ru начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
Первыми тепло получают социальные объекты: детские сады, школы, больницы. В управлении образования города сообщили, что отопительный сезон в школах начался, данные о запуске по всем школам города будут известны позже.
Мы мониторим ситуацию с включением отопления в учебных заведениях, собираем данные со всех объектов, информация будет известна к концу дня, пояснила Татьяна Удинцева.
Жители разных районов города отмечают, что батареи в квартирах стали теплые.
У нас включили отопление, у подруги в центре – тоже, говорит жительница Вагонки.
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