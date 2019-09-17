Более половины пользователей ОК: ребенок не должен разделять взгляды родителей

Во время трансляции был проведен опрос на тему осознанного родительства. В частности, пользователи ОК ответили на вопросы об общественных и политических взглядах детей.

В студию к ведущей Марианне Минскер пришла певица Жасмин, радиоведущая Ольга Дори и психолог Наталья Толстая. Гости эфира обсудили, как сохранить отношения со взрослыми детьми. Трансляцию эфира в ОК посмотрели 1,2 миллиона пользователей в возрасте от 25 до 54 лет.

Результаты опроса показали, что более половины пользователей (58,3%)считают, что дети не должны разделять взгляды родителей. В частности, радиоведущая Ольга Дори считает, что выражение противоположной позицииребенка — его способ отделиться от родителей.

«Если у ребенка нет подросткового бунта, тогда нужно задуматься, пойти к психологу и спросить „А с ним все нормально, почему он за моей юбкой ходит в 14 лет?“, — говорит Дори. — Если ребенок не отделяется от родителей, он и эволюцию вперед двинуть не сможет. Ребенок обязательно в 14 лет должен сказать „Ты глупая, ничего не понимаешь ни в политических, ни в финансовых вопросах. Ты — лох!“ А в 23 он вернется и скажет „Мам, ты была права!“».

Дискуссия коснулась и политических убеждений. Один из важных вопросов, которые обсуждали в эфире, касался свободы выражения детьми активной гражданской позиции. 48,9% зрителей эфира ответили, что ребенок может выражать свою общественную и политическую позицию в интернете. Певица Жасмин это мнение разделяет: по ее словам, «если ребенок может ответить за свою позицию и у него есть на это силы, то может высказываться».