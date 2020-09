Екатеринбургский бизнесмен лишился Porsche Cayenne за долги перед налоговой

Бизнесмен из Екатеринбурга из-за долгов перед налоговой инспекцией лишился сразу двух автомобилей, сообщает Е1.

Предприниматель задолжал более 300 тысяч рублей. Сначала он заложил автомобиль Lada Largus, но не смог расплатиться. Судебные приставы приехали, чтобы забрать машину. Однако мужчина отказался ее отдавать и заставил транспортное средство своим же Porsche Cayenne. Судебные приставы приняли решение арестовать оба автомобиля. По словам пресс-службы в УФССП по Свердловской области, иномарку изъяли из-за задолженности по налоговым платежам. Сейчас обе машины находятся на ответственном хранении. Иномарку хозяину вернут только после погашения долгов. Напомним, что ранее на Урале судебные приставы конфисковали автомобиль у браконьера из-за убитой косули в качестве вещественного доказательста. На Урале судебные приставы конфисковали автомобиль у браконьера из-за убитой косули

