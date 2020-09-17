Ксения Шумакова о первом диспуте «Дебатла»: Станиславский сказал бы: «Верю!»

Ксения Шумакова о первом диспуте «Дебатла»: Станиславский сказал бы: «Верю!»

Сегодня, 16:30
Общество
Ксения Шумакова
Судья состоявшегося 10 сентября первого поединка ⅛ проекта «Дебатл» лектор-музыковед Нижнетагильской филармонии Ксения Шумакова прокомментировала победу команды Оренбурга в поединке с Волгоградом.

Итоговый результат участников складывался из оценок в категориях «Аргументация», «Полемика» и «Артистизм».

По мнению эксперта, аргументы Волгограда, капитаном команды которого стал студент-юрист Семён Малышкин, имели научный фундамент, поэтому выглядели убедительно.

Если мне когда-нибудь понадобится помощь адвоката, я обязательно свяжусь с Семёном. Аргументы бьют без промаха, точно в цель.Ксения Шумакова

Оренбург, отметила Шумакова, уступив в аргументации, более ярко показал себя в полемике: команда задавала острые вопросы и энергично отбивала «подачи» оппонентов.

Одинаково хорошо оба соперника показали себя в категории «Артистизм» и заслужили бы доверия даже у Станиславского, считает эксперт:

Константин Сергеевич Станиславский сказал бы обеим командам «Верю!». По условиям конкурса обе команды могут не разделять той точки зрения, которую они отстаивают. Тем более ценно это умение вживаться в образ так, как будто ты действительно так думаешь и в это веришь. Обе команды получают за артистизм по восемь баллов. Я считаю, это достойный балл для тех, кто не является артистом в прямом смысле слова.Ксения Шумакова

Далее в ¼ финала «Дебатла» команда Оренбурга встретится с победителем пары Тюмень — Нижний Тагил.

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