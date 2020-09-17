Ксения Шумакова о первом диспуте «Дебатла»: Станиславский сказал бы: «Верю!»

Константин Сергеевич Станиславский сказал бы обеим командам «Верю!». По условиям конкурса обе команды могут не разделять той точки зрения, которую они отстаивают. Тем более ценно это умение вживаться в образ так, как будто ты действительно так думаешь и в это веришь. Обе команды получают за артистизм по восемь баллов. Я считаю, это достойный балл для тех, кто не является артистом в прямом смысле слова.Ксения Шумакова