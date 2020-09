Представители екатеринбургской епархии напишут заявление в СКР на схимонаха Сергия

Представители епархии Екатеринбурга напишут заявление в следственный комитет на бывшего схиигумена Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь, сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, сегодня утром в монастырь приехала комиссия по инвентаризации недвижимости, однако Сергий не пустил представителей на территорию монастыря, угрожая избиениями. Наакануне был опубликован пресс-релиз о том, что в монастырь направится комиссия по инвентаризации. Она должна была проверить объекты недвижимости и их принадлежность к епархии. Руководит комиссией игумен Иероним (Миронов). Напомним, что на прошлой неделе епархиальный суд отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия за критику руководства РПЦ и проповеди о несуществовании коронавируса. Однако Романов отказался покидать Среднеуральский женский монастырь, то есть фактически захватил его. Скандальный схимонах Сергий провел крестный забег вокруг Среднеуральского монастыря

