Представители екатеринбургской епархии напишут заявление в СКР на схимонаха Сергия

По словам источника, сегодня утром в монастырь приехала комиссия по инвентаризации недвижимости, однако Сергий не пустил представителей на территорию монастыря, угрожая избиениями.
Наакануне был опубликован пресс-релиз о том, что в монастырь направится комиссия по инвентаризации. Она должна была проверить объекты недвижимости и их принадлежность к епархии.
Руководит комиссией игумен Иероним (Миронов).
Напомним, что на прошлой неделе епархиальный суд отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия за критику руководства РПЦ и проповеди о несуществовании коронавируса. Однако Романов отказался покидать Среднеуральский женский монастырь, то есть фактически захватил его.