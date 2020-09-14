Скандальный схимонах Сергий провел крестный забег вокруг Среднеуральского монастыря

Схимонах Сергий стал известен после того, как на YouTube в своих проповедях он проклинал сторонников самоизоляции и призывал не верить в существование коронавируса. При этом он отрицательно высказывался о главе государства и РПЦ. В результате он был лишен сана, а позднее его отлучили от церкви, так как проповедовать он не прекратил.