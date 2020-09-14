Скандальный схимонах Сергий провел крестный забег вокруг Среднеуральского монастыря

Скандальный схимонах Сергий провел крестный забег вокруг Среднеуральского монастыря

Сегодня, 10:45ОбществоPhoto: скриншот видео на YouTune-канале Всеволода Могучева
Бывший схиигумен Сергий, отлученный от церкви, устроил молитвенный забег вокруг захваченного им Среднеуральского женского монастыря. Видео опубликовал на своем YouTube-канале Всеволод Могучев.

На ролике видно, что схимонах со своими сторонниками выходят из обители. Когда они шли по лесу, то неожиданно перешли на бег. Колонна с крестами и иконами несколько раз переходила с шага на бег. После возвращения в монастырь собравшиеся совершали песнопение.

В конце ролика забег сравнили с крестным ходом митрополита Кирилла, который тот провел 13 сентября в день памяти о перенесении мощей святых Петра и Февронии Муромских. Отмечается, что официальное мероприятие собрало несколько десятков человек.

Схимонах Сергий стал известен после того, как на YouTube в своих проповедях он проклинал сторонников самоизоляции и призывал не верить в существование коронавируса. При этом он отрицательно высказывался о главе государства и РПЦ. В результате он был лишен сана, а позднее его отлучили от церкви, так как проповедовать он не прекратил.

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