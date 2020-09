На Урал надвигается новый циклон, который принесет дожди и заморозки, сообщает уральский Гидрометцентр.

Циклон придет 20 сентября с европейской территории России, из-за него будет похолодание и дожди. Также возможны заморозки. По словам главного синоптика уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, в ближайшие сутки циклон будет продвигаться на северо-восток, возрастет вероятность ночных заморозков. В начале недели на Урале прошли сильные дожди. В некоторых городах выпала месячная норма осадков. Напомним, что в Свердловской области 18 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов. В Свердловской области ожидается похолодание до минусовых температур

