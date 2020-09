Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начался 15 сентября, на сегодняшний день тепло получили 70% жилых домов города, сообщает пресс служба мэрии Нижнего Тагила.

Подачу тепла обеспечивают 38 городских котельных, отопление дали в 1820 дома. 64% детских садов Нижнего Тагила также обеспечены теплом. Специалисты подключают центральное отопление во всех объектах социальной сферы. В Нижнем Тагиле работает телефон «горячей линии» по подаче тепла. Тагильчане могут получить информацию по телефонам 8 (3435) 25-78-92, 25-78-83. Напомним, что о запуске котельных, тепловых пунктов и насосных станций будут дважды сообщается в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

